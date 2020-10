ROMA (ITALPRESS) – La scherma può proseguire la sua attività quotidiana, nel rispetto dei protocolli emanati dalla Federazione Italiana Scherma e delle norme sanitarie in vigore. Il chiarimento, resosi necessario dopo l’emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di questa domenica 25 ottobre, arriva dal presidente e dal Consiglio federale, sentito il gruppo di lavoro che da mesi sta lavorando per la redazione dei protocolli per l’attività addestrativa e per l’attività agonistica e al loro adattamento ai sempre mutevoli scenari normativi. La scherma, infatti, non rientra tra gli sport di contatto ed è pertanto esclusa dalla sospensione imposta all’articolo 1,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Attività prosegue, Scarso “Attenzione e senso civico” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento