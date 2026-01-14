audible:-continuano-a-crescere-italiani-che-ascoltano-contenuti-audio

Milano, 15 gen. (askanews) – L’audio entertainment continua a conquistare un ruolo sempre più centrale in Italia, Francia, Spagna e Germania, affermandosi come uno dei fenomeni culturali e mediatici più dinamici degli ultimi anni. Secondo i dati di Audible Compass 2025, raccolti da Verian per Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – il 73% degli intervistati italiani, francesi, tedeschi e spagnoli ascolta contenuti audio e quasi 6 su 10 dichiarano di aver aumentato la frequenza di ascolto nel 2025 rispetto all’anno precedente. Nel 2025 i quattro Paesi europei hanno ascoltato in media circa 4 audiolibri al mese, con 3,2 audiolibri al mese in Italia e in Spagna e 3,8 in Francia e Germania.

Il genere resta il principale criterio nella scelta di un contenuto audio. Nel 2025 le preferenze si concentrano in particolare sui titoli dedicati al mistero e thriller (44%) seguiti da quelli di fantascienza e fantasy (40%), crime e romance (entrambi al 37%) e commedia (36%). Interessante la differenza in Italia, dove, unico Paese europeo tra quelli presi in considerazione da Verian, si predilige l’ascolto di narrativa letteraria tanto quanto i titoli dedicati a mistero e thriller (entrambi al 46%). In Francia il genere preferito è il crime (40%), che conquista le cuffie anche di molti tedeschi (45%), mentre in Spagna oltre ai già citati generi amati, spicca la passione per i titoli di fantascienza e fantasy (41%) e i romanzi storici in cuffia (39%), a pari merito con il crime e la commedia.

Gli audiolibri vengono percepiti come uno strumento efficace per rilassarsi, divertirsi e per disconnettersi dalle preoccupazioni quotidiane. Francesi, tedeschi, italiani e spagnoli concordano: per oltre il 90% degli intervistati gli audiolibri sono una forma di intrattenimento di qualità e un buon alleato del relax quotidiano. Ancora, il 90% ritiene che siano un buon modo per imparare cose nuove.

In generale, si ascolta per lo più a casa – 72% contro il 45% che ascolta fuori casa – con differenze da Paese a Paese. Anche le occasioni e la relazione che le persone hanno con gli audiolibri varia: in Germania e in Spagna le persone ascoltano per addormentarsi (34% e 25%), mentre per i francesi gli audiolibri sono un valido intrattenimento lontano dagli schermi (24%) e per gli italiani le storie in cuffia sono un compagno costante per tutta la giornata (25%). Ma in ogni Paese, a prescindere dal luogo in cui si ascolta e dal motivo per cui lo si fa, tutti premono play e si lasciano trasportare dalle storie in cuffia in base al genere (86%), alla tematica affrontata (83%) e poi se la storia è narrata da una voce amata (82%).

La relazione tra ascolto e lettura continua a essere stretta e sinergica: in Italia più che altrove, chi ha ascoltato un audiolibro negli ultimi dodici mesi ha letto anche almeno un libro (86%, seguita dalla Spagna all’85% mentre in Germania 78% e in Francia 72%).

Compass conferma che non solo chi ascolta legge, ma che spesso grazie all’ascolto si finisce per leggere di più. 7 intervistati su 10 hanno dichiarato che l’ascolto degli audiolibri ha incrementato la lettura dei libri, sia cartacei che digitali. La maggior parte del campione (66%), dopo aver ascoltato un audiolibro si reca in libreria per acquistare la versione cartacea del titolo. Ancora, per l’87% l’ascolto è finalizzato ad entrare in contatto con titoli e generi che altrimenti non avrebbero letto, con un picco interessante in Spagna (94%). Parallelamente, chi ascolta audiolibri si dimostra un consumatore estremamente attivo anche di altri formati culturali: l’84% del campione guarda film e serie tv in streaming, l’81% fruisce di social network in video, il 70% ascolta podcast e il 43% serie audio, e il 79% dichiara di aver ascoltato un contenuto in formato audio perché lo aveva precedentemente apprezzato in altro formato (serie tv, film o graphic novel).

L’ascolto di audiolibri viene riconosciuto anche per il suo impatto positivo sul benessere personale. Ascoltare rilassa (70%), e aiuta a non pensare alle preoccupazioni e sfide quotidiane (68%), inoltre più della metà degli ascoltatori (60%) dichiara che questa abitudine contribuisce alla propria salute mentale, con spagnoli e italiani in testa alla classifica dei sostenitori.

Quasi uno su due afferma inoltre di provare un senso di amicizia nei confronti dei narratori o degli host preferiti. Tra i genitori italiani con figli sotto i 18 anni, l’ascolto viene percepito come un supporto prezioso per l’intrattenimento (44%), l’educazione (38%), il tempo lontano dallo schermo (36%) e l’arricchimento del vocabolario (35%).