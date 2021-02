AGI – “Il gordo sta morendo”: è l’audio pubblicato dal portale Infobae della telefonata del dottor Leopoldo Luque con la psichiatra Augustina Cosachov.

I telefoni cellulari del neurochirurgo e della psichiatra, principali imputati nel caso che indaga sulla morte di Diego Maradona per presunto omicidio colposo, hanno avuto un’intensa attività il 25 novembre 2020 il giorno in cui è morto l’idolo del calcio mondiale.

Per 33 minuti i medici hanno scambiato diversi messaggi WhatsApp in cui hanno raccontato ciò che stava accadendo nel paese San Andres de Tigre, dove Cosachov e lo psicologo Carlos Diaz erano andati per un controllo di routine.

L’articolo Audio choc del medico di Maradona: “Il ciccione sta morendo” proviene da Notiziedi.

