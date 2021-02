Audio choc su Maradona a Live Non è la D’Urso: “il ciccione sta morendo” | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso l’audio choc del medico di Maradona: “il ciccione sta morendo“. In studio ospite di Barbara D’Urso c’è il figlio Diego Armando Jr che sull’audio venuto fuori e pubblicato dalla stampa commenta: “è vergognoso. Dice uno schifo, ma poi in questo audio dice ‘chissà cosa ha fatto’, ma se non lo sai tu che sei il tuo medico? Mio padre ci teneva alla sua salute e anche tanto e a queste persone li pagava, e anche tanto“.

Ecco i video Mediaset con le parole di Diego jr sul giallo della morte di Maradona.

continua a leggere sul sito di riferimento