Auguri a Jor Jordan, la vecchia nemesi di mister Gattuso! Quando il tecnico gli disse: “Siediti o ti gonfio!”

Buon compleanno a Joe Jordan! Oggi, l’ex centravanti di Milan e Tottenham compie 69 anni. L’ex bomber inglese era soprannominato “lo squalo”, ma a dirla tutta non è mai stato un grande giocatore. E’ invece noto al grande pubblico per aver ferocemente litigato con con Gennaro Gattuso, attuale allenatore del Napoli nonché ex mediano del Milan. Era il febbraio del 2011 e durante un Milan Tottenham di Champions League i due arrivarono perisino alle mani. Riviviamo queste “emozioni” attraverso la pagina Facebook (che vi invitiamo a seguire) My football heroes:

La “furia” di Gattuso verso il malcapitato Jordan

“Dopo un fallo su Thiago Silva davanti alla panchina, si alza Joe Jordan e fa “This is not a swimming pool”. Io gli dico “Siediti sennò ti gonfio”. A fine partita mi sono avvicinato per chiarire, sono scappate altre parole, lui si leva gli occhiali come gesto di sfida. Viene faccia a faccia e inizia ad urlare “F*ck, f*ck, f*ck”. Mi è scattata l’ignoranza ed è scappata una piccola testata. Poi è arrivato Bassong, che è alto 1,88, ha visto sta mezza sega di 1,75 e ha detto “Lo distruggo”. Ha detto “You and me, You and me. You e me you e me”… E nel sottopassaggio abbiamo fatto “You and me.” Mi sono fatto rispettare, tranquillo. I miei compagni? Ibra ha fatto il buono per fortuna altrimenti stavamo ancora là sotto. Pato l’hanno visto che si chiudeva in bagno, s’era terrorizzato”. La pagina ha ripreso una vecchia intervista rilasciata da Gattuso alle Iene.

