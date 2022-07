‘Auguri Presidente’: Mattarella compie 81 anni

ROMA – Oggi Sergio Mattarella compie 81 anni. Numerosi gli auguri soprattutto sui social che hanno portato in trend su Twitter il Presidente della Repubblica.

Tra tutti gli auguri del Papa: “Nella felice ricorrenza del suo genetliaco, desidero parteciparle cordiali espressioni augurali, assicurando il ricordo orante per la sua persona e per l’alto servizio che svolge a favore dell’amato popolo italiano”. Così Papa Francesco nel telegramma ha inviato all’onorevole Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica italiana, in occasione dell’81° genetliaco. “In questo particolare frangente- aggiunge-, segnato da non poche difficoltà e scelte cruciali per la vita del paese, lei continua a offrire un contributo fondamentale e imprescindibile, con gentile autorevolezza ed esemplare dedizione. Mi unisco dunque volentieri a quanti condividono l’odierna gioia, formulando i migliori voti per il suo compleanno e, mentre le rinnovo la mia personale stima, invio la benedizione apostolica, che estendo ai familiari, ai collaboratori e all’intera nazione, chiedendole di pregare per me”.

