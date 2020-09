AGi – Sale ancora la curva epidemica in Italia: 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri (e i 1.008 di lunedì), ma parallelamente salgono anche i tamponi, tornati oggi sopra quota 100 mila (per l’esattezza 100.607), 20 mila in più di ieri. Aumentano anche i decessi giornalieri, 12 contro i 9 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le regioni che fanno segnare più contagi sono Campania (186), Lazio (165), Lombardia e Veneto (entrambe a 159). Nessuna a zero casi, mentre sopra quota 100 sono anche Piemonte (117), Emilia Romagna (106) e Puglia (103).

L'articolo Aumentano ancora contagi e decessi. I tamponi tornano sopra 100 mila proviene da Notiziedi.

