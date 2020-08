AGI – Ancora in rialzo i nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi 574 contro i 531 segnalati ieri. decessi sono 3, mentre ieri ne erano stati registrati 6.

Il numero totale di casi sale a 252.809, il numero di deceduti in Italia è ora di 35.234, quello di dimessi guariti è pari a 203.326. I ricoverati con sintomi sono 771 (-15 su ieri), in terapia intensiva sono 56 (+1 su ieri), in isolamento domiciliare 13.422 (+182).

Nel dettaglio per regioni, l’incremento maggiore lo registra oggi il Veneto con 157, quindi la Lombardia con 97 e l’Emilia Romagna con 57.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Aumentano ancora i contagi da coronavirus, i morti sono 3 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento