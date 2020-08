Aumentano i casi di Covid in Italia. L’età media dei contagiati scende a 35 anni

AGI – Torna a crescere, dopo i due giorni di calo dovuto anche ai minori tamponi del weekend, la curva epidemica in Italia, mentre arriva la conferma che i nuovi malati non hanno più i capelli bianchi, anzi: l’età media nell’ultimo mese, stando a un report dell’Istituto Superiore di Sanità, è precipitata a 35 anni, quando nei mesi più drammatici dell’epidemia superava abbondantemente i 60 anni.

Non a caso l’aumento dei contagi nelle ultime settimane è strettamente collegato ai rientri dalle vacanze, non solo dai paesi considerati più a rischio (Grecia e Croazia in testa) ma anche dalle località balneari nostrane,

