TORINO (ITALPRESS) – Sono 32.169 i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, 42 in più rispetto a ieri, di cui 32 asintomatici. I casi importati sono 26 su 42. Ieri i nuovi contagi erano stati 27. I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (uguale a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 81 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 847. I tamponi diagnostici finora processati sono 543.744, di cui 298.243 risultati negativi. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione,

L'articolo Aumentano i casi di Covid in Piemonte, rilevati 42 nuovi contagi

