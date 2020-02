Aumentano i casi non legati alla Cina. Allarme dell’Oms

Il numero dei contagiati da nuovo coronavirus nel mondo è ormai quasi a quota 78 mila, la stragrande maggioranza (76.291) in Cina. Mentre i morti sono 2.361 (2.250 in Cina, quasi tutti nell’Hubei). Ma cresce l’allarme per la diffusione del virus al di fuori del gigante asiatico: non solo in Italia, ma in Iran (che ha registrato un nuovo picco di contagi) e in alcuni Paesi mediorientali che registrano i primi casi (Libano, Israele).

Intanto è praticamente raddoppiato il numero di casi in Corea del Sud, l’altro grande focolaio dopo la Cina, dove una setta religiosa si è messa in auto-isolamento perché considerata l’origine dell’epidemia.

