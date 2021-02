Aumentano i minori vittime di reati online, nel 2020 +77%

AGI – Forte aumento nel 2020 dei minori vittime di reati online quali la pedopornografia, l’adescamento, il cyberbullismo, la sextortion, le truffe, il furto di identità digitale e altri: i casi trattati dalla Polizia postale e delle comunicazioni sono stati 4.208 a fronte dei 2.379 dell’anno precedente, il 77% in più. Sono alcuni dei dati resi noti in occasione dell’evento digitale “Cuori Connessi” organizzato in coincidenza del Safer Internet Day. Secondo gli investigatori l’incremento, oltre che con “lo sviluppo esponenziale della tecnologia” e “la formidabile attrazione subita dai bambini e dai ragazzi verso il mondo dei social”, si spiega anche con “il lungo periodo di lockdown che ha costretto l’intera popolazione a rivedere le proprie abitudini in numerosi ambiti,

