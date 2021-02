Auriemma contro i critici: “Come pretendete che il Napoli vinca facile con tante assenze”

La notizia della positività di Kalidou Koulibaly ha scosso l’ambiente Napoli. Infatti Gattuso dovrà ancora una volta lottare con l’assenza di un titolare in una stagione che si sta rivelando sfortunata per gli azzurri. Il Napoli ha già perso una volta il suo centrale per infortunio, ed ora dovrà fare a meno del suo colosso nel momento più delicato. Gli azzurri infatti dopo il Genoa dovranno affrontare il ritorno della semifinale contro l’Atalanta e poi riceveranno in casa la Juventus che nelle ultime partite appare in ripresa.

Auriemma contro i critici del Napoli

A proposito delle assenze nella squadra di Gattuso, il noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha attaccato sul proprio profilo Twitter coloro che criticano gli azzurri. Di seguito le sue parole:

“Mi raccomando, ora continuate a dire che senza Koulibaly, Ghoulam e Fabian alle prese col COVID19, con Insigne e Petagna acciaccati, con Osimhen al 20% della condizione e Mertens in cura in Belgio, domani il Napoli dovrà giocare benissimo e vincere a mani basse”.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/RafAuriemma/status/1357725215598510082?s=20″]

