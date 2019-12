Auriemma: “De Laurentiis vuole Boga e Berardi, ha parlato a lungo con Carnevali”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli attraverso il proprio canale Youtube. La sua analisi si è concentrata sui piani di mercato che Giuntoli e la società hanno messo in moto con l’arrivo di Gattuso. Differentemente da Ancelotti, infatti, il gioco del nuovo mister trova nel regista una delle chiavi fondamentali del suo sviluppo. Il nome più caldo è, ovviamente, quello di Lucas Torreira. Convincere l’Arsenal, però, non sembra essere semplicissimo. In alternativa, il profilo che circola negli ultimi giorni corrisponde a Pulgar. Il giornalista, però, si è sbilanciato dando una notizia importante in merito ad un possibile doppio colpo sull’asse Napoli-Sassuolo. Al presidente De Laurentiis, infatti, piacciono molto due nomi nelle fila neroverdi.

LE PAROLE DI AURIEMMA

“Al Napoli serve un regista ed un terzino sinistro: i nomi sono tanti, ma voglio darvi una notizia. De Laurentiis si è intrattenuto a lungo con Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, per parlare di Boga e Berardi. L’obiettivo del presidete del Napoli è portare entrambi in azzurro per la prossima stagione. Magari Boga già a gennaio qualora dovesse esserci l’addio di uno tra Callejon e Mertens. Per il regista, l’obiettivo di Gattuso è Torreira. In alternativa c’è Pulgar. A sinistra prenderei Ricardo Rodriguez, anche in prestito di sei mesi”.

