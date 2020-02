Auriemma: “Diffondete il dialogo tra Giua ed il VAR, lo pretendo!”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha condiviso un post su Twitter. Il commento è, ovviamente, rivolto alla clamorosa decisione presa dall’arbitro Giua nel non concedere un rigore solare al Napoli. Gli azzurri, inoltre, hanno perso il match.

IL POST SU TWITTER DI AURIEMMA

“Non accampo attenuanti per la sconfitta del Napoli al San Paolo contro un ottimo Lecce, parimenti PRETENDO che venga reso noto il dialogo tra l’arbitro Giua e il Var nel fallo da rigore su Milik poi tramutato in simulazione con “giallo” per il polacco”.

