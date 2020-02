Auriemma: “Napoli credici, la zona Champions è ancora possibile”

Il giornalista sportivo, Raffaele Auriemma, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in cui incita il Napoli a crederci fino in fondo

Auriemma invita il Napoli a credere nella zona Champions

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni in un video caricato sul proprio canale YouTube. Il giornalista invita il Napoli a non mollare. E soprattutto a credere nella zona Champions. Dopo la vittoria per 4-2 sulla Sampdoria, i partenopei sono a 2 punti dall’Europa League a 9 punti dalla Champions League: ragion per cui non bisogna partire già sconfitti perché è tutto ancora possibile e giocabile.

