Auriemma: “Napoli in difficoltà? Manca Osimhen mica pinco pallino!”

Il Napoli ha chiuso questo 2020 non nella maniera più brillante che ci si potesse immaginare. Nelle ultime tre sfide, con Inter, Lazio e Torino, gli azzurri hanno racimolato soltanto un punto contro i granata e solo grazie ad una prodezza al 92′ di Lorenzo Insigne. Le difficoltà sono evidenti, tuttavia ci sono anche delle attenuanti. La pensa così Raffaele Auriemma che, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato delle principali vicende di casa partenopea.

Auriemma: “Senza Insigne il Napoli avrebbe perso la terza partita di fila contro il Torino”

Ecco quanto dichiarato da Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Marte:

“Il Napoli ha giocato mediamente ogni 5 giorni. Con una rosa lunga come quella azzurra puoi gestire la situazione, ma ci sono tante defezioni. Quattro giocatori hanno preso il Coronavirus, e solo Zielinski sta tornando pian piano quello di prima, Osimhen manca da oltre 40 giorni, non parliamo di pinco pallino, ma di uno costato 80 milioni di euro perché l’anno scorso la squadra era bella e dicevamo manca la punta centrale che ti possa aiutare. Ora manca anche Mertens, poi è stato squalificato Insigne, poi Lozano si è fatto male. Ma chi deve segnare? C’è Petagna, che sta dando anche l’anima e va rispettato, ma cosa possiamo chiedergli? Chi pensava l’anno scorso di giocare così tante partite con Petagna? La partita contro il Torino? I granata hanno giocato alla morte anche per l’allenatore, senza Insigne si sarebbe persa la terza gara di fila”.

