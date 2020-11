Auriemma: “Non dovrebbero preoccupare le condizioni di Bakayoko. Contro il Milan può esserci”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto su Tuttosport in merito alla situazione in casa azzurra e su Bakayoko, fermato da un forte stato febbrile.

Le parole di Auriemma

“Hysaj è risultato positivo in Albania, e dovrà osservare un periodo di quarantena. Non dovrebbero destare, invece, preoccupazione le condizioni di Bakayoko. Fermato sì da uno stato febbrile ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, e il calciatore dovrebbe essere a disposizione per la gara da ex contro il Milan”.

