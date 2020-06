Auriemma su Verona-Napoli: “C’è tutto il marchio Gattuso in questa squadra, sta facendo bene anche a Lozano”

Il rilassamento tanto temuto non c’è stato, anche grazie alla 13esima rete (su 25 partite) di Milik, e l’opzione dei 5 cambi ha dato anche una possibilità a quelli che solitamente ammuffiscono in panchina. In primis Lozano. La cura Gattuso gli sta facendo bene, tanto che contro il Verona in soli 6 minuti ha segnato un gol e ne ha sfiorato un altro. “La prossima volta potrebbe toccare a Younes”: solo un grande conoscitore di calciatori e di spogliatoi riesce a dare a tutti i suoi uomini la stessa dignità e svariate possibilità. C’è tutto il marchio Gattuso in questo Napoli che ha vinto 9 delle ultime 12 partite, che ha già vinto la Coppa Italia, è qualificato alla prossima Europa League e adesso sta facendo tremare il Barcellona che dovrà batterlo l’8 agosto al Camp Nou per andare avanti in Champions.