Auriemma va all’attacco: “Asini, studiate! Siete i servi sciocchi del vostro padrone…”

“State facendo i servi sciocchi del vostro padrone e tutta l’opinione pubblica vi sta guardando per ciò che siete: asini”. E’ con queste parole aggressive che inizia un post su facebook del noto giornalista e telecronista, Raffaele Auriemma.

Auriemma, tornando sulla polemica che ha coinvolto (e per la verità continua a coinvolgere) Juventus e Napoli aggiunge queste parole: “Siete Asini perchè, invece di farvi mettere in bocca le parole da chi vi comanda senza nemmeno pagarvi, dovreste studiare, per capire che l’Asl non può, ma DEVE intervenire in caso di positività di un calciatore professionista. Forse vi potrà essere utile la lettura della circolare integrativa del protocollo Figc-Cts. Ah, un’ultima cosa. Lì dove leggerete la dicitura “Dipartimento di prevenzione territorialmente competente”, più volgarmente viene definita “Asl”.

