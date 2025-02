“Aurora, Bella Addormentata” al Teatro delle Arti: un viaggio tra sogno e magia

Domenica 16 febbraio, al Teatro delle Arti di Salerno, la Compagnia dell’Arte porta in scena “Aurora, Bella Addormentata”, nuovo spettacolo della 13ª edizione della rassegna di Family Show “C’era una volta”. Un appuntamento imperdibile per grandi e piccoli, con tre repliche previste alle ore 11.00, 17.00 e 19.15.

La celebre fiaba prenderà vita in una messa in scena onirica e appassionata, tra magia, musica e danza. Il racconto si apre con la grande festa per il battesimo della principessina Aurora, a cui sono invitati tutti, tranne la perfida Malefica, che per vendetta scaglia una maledizione: al compimento dei 16 anni, la giovane si pungerà con un fuso e morirà. A spezzare il terribile incantesimo intervengono le tre fate buone, Flora, Fauna e Serenella, che trasformano la condanna in un sonno profondo da cui solo il bacio del vero amore potrà risvegliarla.

Lo spettacolo, tra canto, danza e musica dal vivo, fonde il fascino della tradizione con le atmosfere incantate del grande musical. Il tutto impreziosito da richiami al repertorio classico e alla celebre versione coreografica di Marius Petipa, con le straordinarie melodie di Pëtr Il’ič Čajkovskij a dare corpo e anima alla narrazione.

Sul palco, un cast di talentuosi interpreti: Fortuna Capasso, Gianni D’Amato, Chiara D’Amato, Marco De Simone, Teresa Di Florio, Valentina Tortora, Francesca Canale ed Emanuela Emma Tondini.

La regia e l’adattamento sono firmati da Antonello Ronga, le coreografie, interpretate dal Professional Ballet, sono di Fortuna Capasso. Le scenografie sono realizzate da Francesco Maria Sommaripa, i costumi da Paolo Vitale, mentre il comparto audio e luci è curato da Gfm Service.

Una favola senza tempo che, attraverso la magia del teatro, continuerà a incantare il pubblico di ogni età.