Aurora contro Valentina a Uomini e Donne: “non sto qui per pomiciare” | Video Witty Tv

Aurora contro Valentina Autiero a Uomini e Donne. “Esci con un uomo da 5 settimane e poi esci con uno in esterna e preferisci l’altro, scusa ma lui che ci sta a fare?” domanda Valentina – “vorrei vedere al di fuori da qua come si comportano“, ma Aurora ribatte “io sto qui a conoscere le persone, non a pomiciarci“. La dama non ci sta e risponde seccata: “per me è più strano che alla tua età esci con tre uomini contemporaneamente“.”qui ci sono donne di Serie A e Serie B, ma c’è qualcuna qui che può fare ciò che vuole: postano le storie che stanno insieme col tuo compagno” precisa Aurora, ma Valentina ribatte “la redazione lo sapeva, non ho fatto nulla di strano. A te ti rode“. Sul finale Valentina scoppia a piangere con Aurora: “ecco io sono la cattiva che l’ha fatta piangere“.

Ecco il video Witty Tv con il litigio fra Valentina e Aurora a Uomini e Donne.

continua a leggere sul sito di riferimento