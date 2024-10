Austin sente Gallant dopo gli attacchi di terra di Israele in Libano

Concordata necessità di smantellare infrastrutture attacco al confine

Roma, 1 ott. (askanews) – Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha parlato con il suo omologo israeliano Yoav Gallant, ha reso noto questa mattina il Dipartimento della Difesa americano, dopo che l’esercito israeliano ha annunciato di avere lanciato “attacchi di terra mirati” contro Hezbollah nel sud del Libano.

“Hanno concordato sulla necessità di smantellare le infrastrutture di attacco lungo il confine per garantire che gli Hezbollah libanesi non possano effettuare attacchi in stile 7 ottobre contro le comunità nel nord di Israele”, ha affermato il Pentagono.Lloyd Austin ha ribadito che è necessaria una soluzione diplomatica per garantire che i civili possano tornare sani e salvi alle loro case su entrambi i lati del confine, ha aggiunto il Pentagono.

Austin ha anche messo in guardia Teheran da un possibile “attacco militare diretto contro Israele”, sottolineando le “gravi conseguenze” che ciò comporterebbe per l’Iran, secondo un comunicato stampa pubblicato sul social network X.