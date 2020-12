Australia: ‘corretto’ l’inno nazionale, un tributo agli aborigeni

AGI – Alla vigilia del nuovo anno, il governo ha modificato l’inno nazionale in segno di riconoscimento della cultura, della storia e del contributo dato all’Australia dai popoli aborigeni. Si tratta di una sola parola, ma di grande significato: nella seconda frase dell’inno intitolato Advance Australia Fair, la parte che recitava “siamo giovani e liberi” è sostituita con “siamo uniti e liberi”. Lo ha annunciato il primo ministro conservatore Scott Morrison.

“Questa modifica non toglie nulla, anzi credo aggiunga davvero qualcosa al significato del testo”, ha scritto Morrison sul giornale The Age. In merito al contenuto dell’inno, il premier australiano ha spiegato che “effettivamente l’Australia,

