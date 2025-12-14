domenica, 14 Dicembre , 25

Sparatoria Brown University, due studentesse erano sopravvissute a episodi simili: l’assurda storia

(Adnkronos) - Due studentesse, sopravvissute alla sparatoria alla...

Serie A, oggi Bologna-Juve – La partita in diretta

(Adnkronos) - La Juve torna in campo in...

Australia, antisemitismo in aumento del 316%: il contesto dell’attentato di Bondi Beach

(Adnkronos) - Undici persone sono state uccise e...

Roma, perde controllo dello scooter: morto 64enne

(Adnkronos) - Un 64enne italiano è morto, nel...
australia,-dura-condanna-di-mattarella:-“ignobili-atti-di-terrorismo”
Australia, dura condanna di Mattarella: “Ignobili atti di terrorismo”

Australia, dura condanna di Mattarella: “Ignobili atti di terrorismo”

AttualitàAustralia, dura condanna di Mattarella: "Ignobili atti di terrorismo"
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 14 dic. (askanews) – “Quali che siano le causali e le responsabilità di questo vile attentato, rinnovo le più dure espressioni di condanna contro gli ignobili atti di terrorismo, le ripugnanti manifestazioni e forme di antisemitismo, ogni espressione di fanatica violenza alimentata da odio etnico o religioso”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio indirizzato a Sam Mostyn, Governatore Generale del Commonwealth d’Australia riguardo ai fatto di Bondi Beach, a Sydnay.

“Ho appreso con sgomento le tragiche notizie riguardanti la sparatoria presso la spiaggia di Bondi a Sydney. In questi momenti di profonda tristezza, a nome della Repubblica Italiana, desidero esprimere sentite condoglianze e massima vicinanza alle famiglie delle vittime. Il pensiero di tutti gli italiani, e mio personale – dice Mattarella – è altresì rivolto ai feriti, ai quali auguro un pronto e pieno ristabilimento”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.