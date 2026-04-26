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Australia, i bandicoot tornano in natura dopo l’estinzione
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Australia, i bandicoot tornano in natura dopo l’estinzione

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Milano, 26 apr. (askanews) – Un piccolo marsupiale dato per estinto nell’Australia continentale torna a fare un passo concreto verso la vita in natura. Fino a 100 esemplari di bandicoot orientale a strisce saranno rilasciati a Phillip Island, al largo di Melbourne, nell’ambito di un programma di recupero che punta a ricostruire popolazioni autosufficienti.

La specie, un tempo diffusa nel sud-est del Paese, era scomparsa in natura nei primi anni Novanta dopo il crollo della popolazione a poche decine di individui. Da allora è sopravvissuta solo grazie ad allevamenti controllati, che hanno portato gli esemplari a oltre 2.000 in ambienti protetti.

Alla base del progetto c’è un lavoro di recupero genetico considerato innovativo: gli esperti hanno incrociato popolazioni del continente con quelle della Tasmania, separate da migliaia di anni, per aumentare la variabilità genetica e ridurre i problemi legati alla consanguineità che avevano compromesso i precedenti tentativi di reintroduzione.

Il programma, guidato dalla Odonata Foundation con Cesar Australia e il Recovery Team dedicato alla specie, prevede anche la creazione di più nuclei in diversi siti per ridurre i rischi di estinzione. L’obiettivo è arrivare ad almeno 500 animali distribuiti in cinque aree distinte.

I bandicoot svolgono un ruolo rilevante negli ecosistemi: scavando il terreno favoriscono la fertilità del suolo, la dispersione dei semi e la ritenzione dell’acqua, contribuendo alla resilienza degli habitat.

Nei prossimi anni gli animali rilasciati saranno monitorati per verificare la stabilità delle nuove popolazioni e l’efficacia del modello adottato.

Il progetto è sostenuto anche dal Right Now Climate Fund di Amazon, con un investimento complessivo di circa 2,5 milioni di dollari australiani destinati a iniziative di tutela della biodiversità nel Paese.

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