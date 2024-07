australia,-la-great-ocean-road-e-non-solo:-tutti-i-segreti-del-victoria

La strada panoramica è una tappa imperdibile nello Stato australiano

Milano, 19 lug. (askanews) – Anche nel 2024 la Great Ocean Road resta salda nella top ten delle migliori esperienze da vivere secondo i Traveller’s Choice Awards appena assegnati dagli utenti di Tripadvisor. Ma è solo uno dei tanti primati di questa strada panoramica, considerato il viaggio on the road più spettacolare dell’Australia e una delle mete imperdibili per i turisti.Il fascino della Great Ocean Road e dei “12 Apostoli”, i celebri faraglioni che si stagliano come monoliti in mezzo alle maree oceaniche, resta immutato, che si osservi con un volo a bassa quota in elicottero, oppure percorrendone le sue 157 miglia in auto o, o in modalità viaggio slow, scegliendo le tante possibili escursioni di trekking.Costruita dai militari di ritorno dalla prima guerra mondiale, la strada è il più grande monumento ai caduti del mondo. Tra panorami selvaggi, spiagge deserte e foreste pluviali, un viaggio in questa parte costiera del Victoria offre mille tipi di esperienze diverse, tutte all’insegna di un’immersione assoluta nella natura, spesso a contatto con una fauna selvatica unica che si avvista nel suo habitat naturale, il bushland, tra canguri liberi di saltellare sulla spiaggia, potoroo e koala al Port Campbell National Park.Vale poi la pena una piccola deviazione interna per ammirare le Eskrine Waterfalls e la ricca vegetazione di eucalipto e felci che le circonda. Da non perdere una visita nella riserva naturale e culturale di Budj Bim, l’unico sito australiano dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco esclusivamente per i suoi valori culturali aborigeni. Il Budj Bim Cultural Landscape è il primo esempio vivente di acquacoltura al mondo, con una storia di allevamento di anguille che risale a oltre 6.000 anni fa.Ma il Victoria non è solo la Great Ocean Road o la sua splendida capitale, Melbourne, come ha spiegato Shae Keenan di Visit Victoria, l’ente del turismo dello Stato australiano. “Si può sperimentare la natura e la fauna selvatica appena usciti da Melbourne: si possono ammirare i pinguini di Phillip Island o dedicarsi a sci e snowboarding nella regione alpina di Victoria”. Senza contare Gippsland, un parco naturale con una sorprendente scena enogastronomica, o i vigneti della Jarra Valley, con le migliori aziende vinicole della regione. Per maggiori info: http://australia.com