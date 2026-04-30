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Australia, la strada virale sui social fa infuriare i residenti

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A Gerringong selfie e pullman per la vista più bella

Gerringong, 30 apr. (askanews) – Una strada affacciata sul mare, i prati verdi, l’oceano sullo sfondo. Tasman Drive, a Gerringong, due ore a sud di Sydney, sui social è diventata la strada più bella d’Australia. E da allora il paese vede arrivare auto, pullman, visitatori con il telefono in mano. Si fermano, scattano, ripartono.Il panorama c’è, e si vede. Ma per chi abita qui la vita quotidiana è cambiata: traffico, inversioni in mezzo alla strada, persone ferme sulla carreggiata, prati privati usati come sfondo per i selfie. Alcuni residenti hanno acceso gli irrigatori per scoraggiare le foto davanti casa. Altri chiedono che la strada diventi a senso unico.La fama è arrivata da Instagram, TikTok e RedNote, la piattaforma cinese usata da molti viaggiatori. La vice sindaca Melissa Matters parla di un impatto economico misto: qualche attività lavora di più, altre vedono passare folla senza grandi ricadute. Gerringong conosce il turismo da tempo. Ora però deve fare i conti con una bellezza diventata virale: milioni di visualizzazioni online, e una strada che deve continuare a servire chi ci vive.”Penso che stia incidendo su molti abitanti che vivono qui intorno – spiega Linda Bruce, una residente – perché per salire lungo questa strada, cosa che normalmente potrebbero fare in venti secondi, ora ci mettono dieci minuti. Il traffico è diventato un problema. Arriva così tanta gente, e non so se poi passi davvero molto tempo nel paese. È strano vedere così tante persone venire fin qui per il panorama, che è meraviglioso. Uno dei migliori in Australia, forse nel mondo”.”Penso sia per il panorama – dice Andy Liao – perché il paesaggio è così bello. Per questo ho guidato due ore da Sydney per venire qui”.

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