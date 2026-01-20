martedì, 20 Gennaio , 26

Australian Open, avanti Sonego: Taberner battuto in tre set

Australian Open, avanti Sonego: Taberner battuto in tre set

Australian Open, avanti Sonego: Taberner battuto in tre set
(Adnkronos) – Gioia azzurra agli Australian Open. Lorenzo Sonego ha battuto oggi, martedì 20 gennaio, lo spagnolo Carlos Taberner nel primo turno dello Slam di Melbourne, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-3 in un’ora e 46 minuti. Il tennista torinese è così volato al secondo turno del torneo, dove attende il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti, amico e compagno di doppio, e il belga Raphael Collignon. 

Partenza subito decisa di Sonego, che riesce a imporsi con un’ottima percentuale di prime, conquistando un primo set estremamente combattuto con il punteggio di 6-4. L’inerzia del match non cambia nel secondo, con Taberner in confusione che concede un break dopo l’altro e perdendo il parziale con un mesto 6-0. Sonego non molla e chiude i giochi al terzo set, resistendo al ritorno dello spagnolo e vincendo 6-3. 

 

