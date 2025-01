Australian Open, Berrettini batte Norrie in quattro set. E Melbourne tifa per… l’Italia

(Adnkronos) –

Matteo Berrettini supera il primo turno agli Australian Open 2025. Oggi, martedì 14 gennaio, l’azzurro ha sconfitto a Melbourne il britannico Cameron Norrie, regalando spettacolo in 4 set: 6-7 (4-7), 6-4, 6-1, 6-3. Berrettini, che ha messo a segno 32 ace, ha avuto la meglio in 2h56′ e affronterà ora il danese Holger Rune, testa di serie numero 13, che ha superato il cinese Zhang Zhizhen in cinque set.

La curiosità è che in Australia c’è un grandissimo tifo per gli azzurri. In particolare, durante il match di Berrettini, sono spuntate sugli spalti maglie di Milan, Inter e Napoli, oltre al classico tricolore. Berrettini è stato letteralmente spinto dal pubblico di casa, fatto divertire sotto il sole rovente della Kia Arena a suon di grandi colpi. “È passato tanto tempo dall’ultima volta in cui ho vinto un match all’Australian Open” ha spiegato Matteo a fine match, stanco ma soddisfatto dopo la battaglia. “Sono molto felice. L’atmosfera è stata super, ho provato sensazioni incredibili e ringrazio tutti. Cercherò di godermi ogni singola partita. L’anno scorso ho visto il torneo da casa, ma ora sono qui ed è la sensazione più bella”. Nel prossimo turno sfiderà Rune, che ha vinto il suo match contro Zhang in 5 set (4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-4), dopo 3 ore e 10 minuti di fuoco. Nei testa a testa con Berrettini è in vantaggio per 3-1, avendo vinto gli ultimi tre incontri.

Luca Nardi fuori all’esordio in main draw all’Australian Open. L’azzurro è andato avanti due set a uno, ma ha ceduto alla distanza contro il canadese Gabriel Diallo: 6-7(1) 7-6(3) 5-7 6-1 6-2.