Australian Open, Berrettini batte Norrie in quattro set

(Adnkronos) – Vittoria di Matteo Berrettini agli Australian Open che ha superato il britannico Cameron Norrie in un match molto combattuto, mettendo a segno 32 aces e ottenendo una vittoria per 6-7(4), 6-4, 6-1, 6-3. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà il danese Holger Rune, che ha superato il cinese Zhang Zhizhen in cinque set.

Rune, classificato nella Top 10, ha prevalso per 4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-4 dopo tre ore e 10 minuti. Nei testa a testa con Berrettini è in vantaggio per 3-1, avendo vinto gli ultimi tre incontri.