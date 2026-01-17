australian-open,-da-cobolli-e-paolini-ad-alcaraz:-il-programma-della-prima-giornata

(Adnkronos) –

Via agli Australian Open 2026. Nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, il tennis riparte da Melbourne per il primo Slam della nuova stagione, che vede Jannik Sinner arrivare all’appuntamento da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. L’azzurro però non scenderà in campo nella prima giornata, che vedrà protagonista il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, ma anche Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Nel tabellone femminile fari puntati su Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka.

Ecco il programma della prima giornata degli Australian Open 2026:

Rod Laver Arena – dall’1.30 (ora italiana)



Aliaksandra Sasnovich – Jasmine Paolini

Alexander Zverev- Gabriel Diallo

non prima delle 9

Aryna Sabalenka-Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

Carlos Alcaraz Adam Walton



Margaret Court Arena – dall’1.30



Maria Sakkari- Leolia Jeanjean

Francisco Cerundolo- Zhizhen Zhang

non prima delle 9

Alexander Bublik-Jenson Brooksby

Mananchaya Sawangkaew- [28] Emma Raducanu

John Cain Arena – dall’1



Arthur Fery -Flavio Cobolli

Elina Svitolina-Cristina Bucsa

Frances Tiafoe-Jason Kubler

Olga Danilovic-Venus Williams

Kia Arena – dall’1



Talia Gibson-Anna Blinkova

Tristan Schoolkate-Corentin Moutet

Michael Zheng-Sebastian Korda

Anastasia Pavlyuchenkova-Zhuoxuan Bai

1573 Arena – dall’1



Miomir Kecmanovic-Tomas Martin Etcheverry

Ekaterina Alexandrova-Zeynep Sonmez

Benjamin Bonzi-Cameron Norrie

ANZ Arena – dall’1:00



Dayana Yastremska-Elena-Gabriela Rouse

Elsa Jacquemot-Marta Kostyuk

Camilo Ugo Carabelli-Marton Fucsovics

Suzan Lamens-Anastasia Potapova

Court 6 – dall’1



Yulia Putintseva-Beatriz Haddad Maia

Emilio Nava-Kyrian Jacquet

Yannick Hanfmann-Zachary Svajda

Court 7 – dalle 4



Patrick Kypson-Francisco Comesana

Polina Kudermetova-Guiomar Maristany Zuleta De Reales

Court 8 – dalle 3



Caty McNally-Himeno Sakatsume

Liam Draxl-Damir Dzumhur

Court 13 – dalle 4



Hailey Baptist-Marketa Vondrousova

Arhur Cazaux-Jaime Faria

Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.