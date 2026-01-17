australian-open,-da-cobolli-e-paolini-ad-alcaraz:-il-programma-della-prima-giornata

(Adnkronos) –
Via agli Australian Open 2026. Nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, il tennis riparte da Melbourne per il primo Slam della nuova stagione, che vede Jannik Sinner arrivare all’appuntamento da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. L’azzurro però non scenderà in campo nella prima giornata, che vedrà protagonista il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, ma anche Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Nel tabellone femminile fari puntati su Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka.
Ecco il programma della prima giornata degli Australian Open 2026:
Rod Laver Arena – dall’1.30 (ora italiana)
Aliaksandra Sasnovich – Jasmine Paolini
Alexander Zverev- Gabriel Diallo
non prima delle 9
Aryna Sabalenka-Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Carlos Alcaraz Adam Walton
Margaret Court Arena – dall’1.30
Maria Sakkari- Leolia Jeanjean
Francisco Cerundolo- Zhizhen Zhang
non prima delle 9
Alexander Bublik-Jenson Brooksby
Mananchaya Sawangkaew- [28] Emma Raducanu
John Cain Arena – dall’1
Arthur Fery -Flavio Cobolli
Elina Svitolina-Cristina Bucsa
Frances Tiafoe-Jason Kubler
Olga Danilovic-Venus Williams
Kia Arena – dall’1
Talia Gibson-Anna Blinkova
Tristan Schoolkate-Corentin Moutet
Michael Zheng-Sebastian Korda
Anastasia Pavlyuchenkova-Zhuoxuan Bai
1573 Arena – dall’1
Miomir Kecmanovic-Tomas Martin Etcheverry
Ekaterina Alexandrova-Zeynep Sonmez
Benjamin Bonzi-Cameron Norrie
ANZ Arena – dall’1:00
Dayana Yastremska-Elena-Gabriela Rouse
Elsa Jacquemot-Marta Kostyuk
Camilo Ugo Carabelli-Marton Fucsovics
Suzan Lamens-Anastasia Potapova
Court 6 – dall’1
Yulia Putintseva-Beatriz Haddad Maia
Emilio Nava-Kyrian Jacquet
Yannick Hanfmann-Zachary Svajda
Court 7 – dalle 4
Patrick Kypson-Francisco Comesana
Polina Kudermetova-Guiomar Maristany Zuleta De Reales
Court 8 – dalle 3
Caty McNally-Himeno Sakatsume
Liam Draxl-Damir Dzumhur
Court 13 – dalle 4
Hailey Baptist-Marketa Vondrousova
Arhur Cazaux-Jaime Faria
Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.