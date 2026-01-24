Australian Open, Djokovic agli ottavi dopo rischio squalifica: cosa è successo

(Adnkronos) – Novak Djokovic rischia di combinare un disastro e poi vola agli ottavi di finale degli Australian Open 2026. Il serbo, testa di serie numero 4, nel match del terzo turno del singolare maschile oggi 24 gennaio batte l’olandese Botic van der Zandschulp per 6-3, 6-4, 7-6 (7-4) dopo aver annullato 2 set poi r nel terzo parziale. Djokovic affronterà il vincente della sfida tra il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 14, e lo statunitense Ethan Quinn.

Djokovic, in controllo totale del match soprattutto nei primi due set, rischia grosso nel corso del secondo parziale sul comodo score di 4-2 in suo favore. Il 38enne di Belgrado colpisce una pallina con il punto già assegnato e rischia di centrare una raccattapalle. Per fortuna, la traiettoria aiuta il serbo che evita provvedimenti disciplinari e il rischio di squalifica. Per Nole sarebbe stato un clamoroso bis dopo il cartellino rosso rimediato agli US Open 2020: negli ottavi di finale, in quella circostanza, colpì un giudice di linea. Le scuse non bastarono: squalifica.