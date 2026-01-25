domenica, 25 Gennaio , 26

“Tragedia nella tragedia”, dal femminicidio Torzullo ai genitori di Carlomagno: l’analisi della criminologa

(Adnkronos) - Il suicidio dei genitori di Claudio...

Alcaraz, proposta di matrimonio agli Australian Open: “Carlos, sposami”

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz si sposa? Oggi, domenica...

Australian Open, oggi Alcaraz-Paul – Diretta

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz torna protagonista agli Australian...

Darderi come Sinner, problema per crampi (ma in tv)

(Adnkronos) - Jannik Sinner ha avuto i crampi...
australian-open,-malore-sugli-spalti:-interrotta-alcaraz-paul
Australian Open, malore sugli spalti: interrotta Alcaraz-Paul

Australian Open, malore sugli spalti: interrotta Alcaraz-Paul

DALL'ITALIA E DAL MONDOAustralian Open, malore sugli spalti: interrotta Alcaraz-Paul
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Paura agli Australian Open 2026. Oggi, domenica 25 gennaio, la partita tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul, valida per gli ottavi di finale dello Slam di Melbourne, è stata interrotta per oltre dieci minuti a causa di un malore sugli spalti. Uno spettatore si è infatti sentito male, probabilmente a causa delle elevate temperature, e il giudice di sedia ha interrotto il match. 

Lo spettatore è stato raggiunto dai sanitari presenti alla Rod Laver Arena, che hanno prestato soccorso e portato via l’uomo. Durante l’interruzione Alcaraz e Paul, che stavano giocando il tie break che ha deciso il primo set, poi vinto dallo spagnolo, hanno chiesto, e ottenuto, il permesso di provare il servizio, per tenere ‘calda’ la prima e farsi trovare pronti alla ripresa del gioco. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.