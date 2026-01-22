giovedì, 22 Gennaio , 26

Musetti, Tartarini assente agli Australian Open: allenatore salta match con Sonego per lutto

(Adnkronos) - Assenza pesante nell'angolo di Lorenzo Musetti....

Allenamento in palestra, meglio pesi leggeri o carichi pesanti? Lo studio a sorpresa

(Adnkronos) - In palestra è davvero necessario arrivare...

Australian Open, cori, bandiere e… Maradona: è Italia-Argentina sugli spalti per Darderi-Baez

(Adnkronos) - Italia-Argentina sugli spalti degli Australian Open...

Groenlandia, Trump dice sì all’accordo: decisivo ok a basi Usa sull’isola

(Adnkronos) - "Un accordo per sempre, infinito". Donald...
australian-open,-medvedev-non-rinuncia-a-nazionalita-russa:-“non-ci-ho-mai-pensato”
Australian Open, Medvedev non rinuncia a nazionalità russa: “Non ci ho mai pensato”

Australian Open, Medvedev non rinuncia a nazionalità russa: “Non ci ho mai pensato”

DALL'ITALIA E DAL MONDOAustralian Open, Medvedev non rinuncia a nazionalità russa: "Non ci ho mai pensato"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Daniil Medvedev non cambia nazionalità. Il tennista russo, dopo aver superato il secondo turno degli Australian Open 2026 battendo il francese Quentin Halys in rimonta, ha parlato della possibilità di rinunciare alla cittadinanza russa, come hanno fatto altri giocatori dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: “Io capisco quella scelta, al 100%. è qualcosa che si può fare ed è giusto che si faccia se lo si desidera, soprattutto nello sport”, ha detto in conferenza stampa. 

“Io però non ci ho mai pensato. Il luogo dove si nasce penso sia importante, ma ripeto che tanti giocatori cambiano nazionalità e io resto comunque loro amico. Lo sono di molti giocatori nello spogliatoio, la scelta è tutta loro”, ha concluso Medvedev, che al momento gioca gli Australian Open da atleta neutrale, senza la bandiera russa accanto al suo nome. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.