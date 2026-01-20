australian-open,-musetti-perde-primo-set-e-impreca-(con-se-stesso):-“fai-schifo”

(Adnkronos) –

Esordio più complicato del previsto per Lorenzo Musetti agli Australian Open. Oggi, martedì 20 gennaio, il tennista azzurro sfida il belga Raphael Collignon nel primo turno dello Slam di Melborune, il primo della stagione, ma sembra accusare la tensione. Il nuovo numero cinque del mondo, arrivato in top 5 grazie alla finale, poi persa contro Bublik, raggiunta a Hong Kong, si è sfogato più volte durante il match, soprattutto contro se stesso.

Durante il primo set, perso con il punteggio di 6-4, Musetti si è lasciato andare, a favor di telecamere, a un’imprecazione prendendo di mira però se stesso: “Che schifo, fai schifo”, ha urlato l’azzurro, chiaramente non soddisfatto del suo livello di tennis.

La scena si è ripetuta a più riprese nel corso della partita, con il toscano che, in alcuni casi, si è messo la mano davanti la bocca per evitare labiali incriminanti, mentre in altri si è sfogato direttamente con la pallina, mimando il gesto della pallina, compagna di viaggio con cui, oggi, non sembra avere particolare feeling.