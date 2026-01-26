lunedì, 26 Gennaio , 26

Kyrgios: “Voglio solo fare soldi, ho già battuto i più grandi di sempre”

(Adnkronos) - Nick Kyrgios trova sempre il modo...

Ferrero, nuova vita dopo Alcaraz: allenerà il golfista Ayora

(Adnkronos) - Juan Carlos Ferrero torna in pista....

La dieta dal passato per aiutare il cuore e abbassare il colesterolo

(Adnkronos) - Una dieta dal passato per abbassare...

Minneapolis, Pretti ucciso dagli agenti: i video e la pistola, inchiesta e tensioni

(Adnkronos) - "Il Minnesota è una criminale copertura...
australian-open,-oggi-musetti-fritz-–-diretta
Australian Open, oggi Musetti-Fritz – Diretta

Australian Open, oggi Musetti-Fritz – Diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOAustralian Open, oggi Musetti-Fritz - Diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna protagonista agli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il tennista azzurro affronta Taylor Fritz – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Musetti, nei turni precedenti del torneo, ha battuto Raphael Collignon, Lorenoz Sonego e Tomas Machac. Fritz invece ha eliminato Valentin Royer, Vit Kopriva e Stan Wawrinka. 

In caso di passaggio del turno, Musetti sfiderà Novak Djokovic nei quarti di finale, che si è già qualificato grazie al ritiro di Mensik. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.