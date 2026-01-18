domenica, 18 Gennaio , 26

Austria, 8 morti in 3 valanghe: weekend tragico sulla neve

Almeno otto persone sono morte in tre diverse valanghe in Austria che hanno colpito tre gruppi di sciatori ieri a poche ore di distanza. La prima valanga è avvenuta nei pressi di Bad Hofgastein, nel distretto di Sankt Johann im Pongau, nel Salisburghese, dove una donna, che è stava sciando con il marito, è stata travolta e uccisa.  

La seconda valanga ha investito un gruppo di sette scialpinisti che stavano attraversando la valle di Grossarltal, sempre nel Salisburghese. Quattro membri del gruppo hanno perso la vita, gli altri tre sono rimasti feriti. Il terzo incidente è avvenuto nel pomeriggio a Pusterwald, in Stiria, dove sette escursionisti sugli sci di nazionalità ceca sono stati investiti da una valanga che ha ucciso tre membri del gruppo.  

“Queste tragedie dimostrano dolorosamente la gravità della situazione attuale con le valanghe”, ha dichiarato il capo dei servizi di soccorso di Pongau, Gerhard Kremser, lamentando come vengano disattesi “chiari e ripetuti avvisi” sulla pericolosità della situazione.  

 

 

