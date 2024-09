Austria, Salvini: bellissimo risultato, FPOE sarà a Pontida

Che nessuno si offenda, “chi parla di neonazismo ha dormito male”

Milano, 30 set. (askanews) – “Bellissimo risultato per i nostri alleati. Stamattina qualcuno parlava di nazismo: o c’è qualcuno che dorme male, che mangia pesante, perché non penso ci sia l’allarme neonazista in Francia, o in Germania, in Austria e in Olanda. Quando i cittadini votano bisogna rispettare il voto popolare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, all’indomani del voto in Austria con la vittoria dell’estrema destra.”Se gli austriaci hanno deciso che il primo partito fosse il Partito delle Libertà, che ha i temi della sicurezza, contrasto all’immigrazione clandestina, della difesa del lavoro e della famiglia, fra le loro priorità, vuol dire che così la pensano gli austriaci – ha proseguito il ministro, interpellato a margine di un evento di Anci Lombardia – Saranno a Pontida e nessuno si offenda”.