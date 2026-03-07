sabato, 7 Marzo , 26

Autismo, disuguaglianze e diritti
Autismo, disuguaglianze e diritti

A Napoli il convegno per promuovere inclusione e opportunità

“È fondamentale continuare a costruire una rete istituzionale e sociale capace di garantire pari opportunità alle persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie.

Iniziative come questa rappresentano un momento prezioso di confronto tra istituzioni, professionisti e associazioni, indispensabile per ridurre le disuguaglianze e rafforzare i diritti delle persone più fragili”.

Con queste parole il senatore Luigi Nave (nella foto in basso), presidente dell’Intergruppo Parlamentare “Disturbi dello spettro autistico”, presenta il convegno “Autismo, Disuguaglianze e Opportunità”, in programma il 9 marzo 2026 dalle ore 10 alle 13 presso la Sala Matafora del Tribunale di Napoli, nel Centro Direzionale.

L’iniziativa è promossa dall’avvocato Vincenzo Taralbo, presidente dell’Associazione “Gli Amici di Gennaro”, con il patrocinio del Comune di Napoli, della Regione Campania, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dello stesso Intergruppo Parlamentare dedicato ai disturbi dello spettro autistico.

Il convegno nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle difficoltà e sulle disuguaglianze che molte persone con autismo continuano ad affrontare nella vita quotidiana, ma anche di individuare nuove opportunità per migliorare i percorsi di inclusione sociale, educativa e lavorativa.

Nel corso dell’incontro interverranno rappresentanti delle istituzioni, professionisti del settore sanitario e sociale, nonché esponenti del mondo associativo impegnati da anni nel sostegno alle famiglie e nella promozione dei diritti delle persone con autismo.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali dell’avvocato Carmine Foreste, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, e dello stesso Vincenzo Taralbo.

Seguiranno alcune testimonianze dirette da parte di realtà associative e operatori impegnati nel campo dell’inclusione: Elvira Taralbo (vicepresidente dell’associazione organizzatrice),

Marcello Cinque (Presidente dell’Associazione “Inside Aut”), Giancarlo Garraffa (Presidente dell’Associazione” Charlatans basket 4 people”), Francesca D’Onofrio (Presidente della Cooperativa “Orsa Maggiore”), Nunzia Pezzullo (Insegnante di sostegno).

Accanto al senatore Luigi Nave interverranno anche esponenti delle istituzioni locali e regionali, tra cui Luca Trapanese (vicepresidente del Consiglio regionale della Campania), Loredana Raia (presidente della Commissione Sanità e Sicurezza Sociale del Consiglio regionale), Chiara Marciani e Massimo Cilenti.

Il programma prevede inoltre una serie di contributi tecnici affidati a professionisti ed esperti del settore, tra cui l’avvocato previdenzialista Luciano Savino, il professore Alessandro Frolli, il presidente della Fondazione Italiana Neuroscienze e Disordini dello Sviluppo Giancarlo Marzano e la terapeuta Valeria Vittorini.

Al termine dell’evento è previsto un momento di confronto informale tra i partecipanti, con distribuzione di materiale informativo.

L’incontro si propone dunque come un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, professionisti e associazioni, con l’obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza sui disturbi dello spettro autistico e contribuire alla costruzione di una società più inclusiva.

La partecipazione al convegno consentirà inoltre il riconoscimento di crediti formativi per gli avvocati.

