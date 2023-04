Autismo, Mattarella con i ragazzi di PizzAut: sono uno di voi

Presidente a pranzo nel nuovo locale: “Tutti devono potersi realizzare”

Monza, 2 apr. (askanews) – C’è Andrea, che ha imparato apposta a suonare col violino l’Inno alla Gioia; c’è Beatrice, che pur essendo ipovedente ha disegnato un ritratto del presidente; c’è Simone, che si è laureato pochi giorni fa in Economia; c’è Lorenzo, che in pochi secondi sa dire il giorno della settimana di qualunque data, anche quello della nascita di Sergio Mattarella. È con loro che il presidente della Repubblica ha deciso di celebrare la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: “Mattarella uno di noi”, gli gridano, e lui risponde: “Per me è un complimento, sono uno di voi”.

Dopo lo storico locale di Cascina de’ Pecchi, alla periferia di Monza viene inaugurata oggi la seconda sede di PizzAut, la pizzeria gestita da ragazzi autistici. Grazie al lavoro e alla passione di Nico Acampora, che partendo dalla sua storia (è padre di un ragazzo autistico) ha creato un luogo ormai studiato in tutto il mondo. Mattarella mangia con loro, che per l’occasione hanno preparato una pizza speciale: “È la Articolo 1 – spiega Acampora – perchè l’Italia è una Repubblica democratica fondata ‘anche’ sul nostro lavoro”. Il verde della rucola, il bianco della burrata di bufala, il rosso dei pomodorini: fatta con ingredienti del territorio, provenienti da terreni sequestrati alla mafia e gestiti da Libera Terra, “per rendere omaggio alla storia del Presidente”.

E Mattarella apprezza: “Era squisita, non mangiavo una pizza intera da anni ma questa era davvero buona”, garantisce il presidente. Che elogia il lavoro di chi ha creato tutto questo “mentre tutti lo ritenevano impossibile e inverosimile invece adesso è la realtà: Nico Acampora vi ha dato la possibilità di esprimervi e avete dimostrato di essere bravissimi, avete dimostrato che cosa significa impegnarsi e lavorare insieme ed essere solidali. La pizza era squisita, magnifica, buonissima e voi siete bravissimi, il modo di presentarla in tavola era ottimo. Io non ne sarei stato capace, nè a farle nè a portarle in tavola quindi ho ammirato la vostra capacità, avete una professionalità di alto livello. Avete professionalità e vi realizzate lavorando in maniera eccellente”. Perchè “ogni persona ha il suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere una sensibilità, nessuno è uguale a un altro quindi significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare”.

E nel contesto di PizzAut i ragazzi autistici riescono a farlo, con la loro spontaneità: Andrea chiama Mattarella “vostra maestà”, il ragazzo che serve il presidente si ferma a chiacchierare per poi congedarsi così: “Va bene, adesso ti lascio mangiare”. E poi c’è Dante, con il padre Elio, cantante delle Storie Tese: “Ho 13 anni, da grande voglio lavorare qui perchè è questo il mio unico futuro”. Un futuro che per Beatrice diventa realtà oggi, con l’assunzione da parte di Coop Lombardia per lavorare proprio da PizzAut: “Lavorare qui sarà un passo in più verso l’indipendenza”.

Acampora si gode il momento, ma già guarda oltre: parte anche la Academy che formerà 24 ragazzi all’anno. L’idea è quella di “partire con un franchising sociale, pensando alle tante famiglie che hanno desiderio di fare qualcosa per i loro figli, per dare lavoro e dignità alle persone autistiche, che sono circa 600mila in Italia”. L’interesse è diffuso, “tanti imprenditori sono interessati”, anche dall’estero: “Ho richieste dagli Stati Uniti, dal Belgio, perfino dall’Australia: una famiglia è arrivata in questi giorni con il loro figlio autistico e staranno qualche mese a fare i volontari per provare a fare un PizzAut a Melbourne”. Ma da solo non può bastare l’impegno dell’associazionismo: “La presenza di Mattarella è un segno di grande attenzione e vicinanza: mi auguro che la presenza del Presidente stimoli il resto dello Stato a fare di più: scuola con più insegnanti di sostegno, più diagnosi, presa in carico. Speriamo che il sistema dell’Italia sia più presente”, è la speranza di Acampora.

continua a leggere sul sito di riferimento