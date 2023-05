Auto, Acea: ad aprile vendite Ue +17,2%, Stellantis +8,7%

Bene le elettriche +52%, quota mercato all’11,8%. Benzina +17%

Milano, 16 mag. (askanews) – Ad aprile prosegue la crescita del mercato auto dell’Ue. Le immatricolazioni sono aumentate del 17,2% a 803.188 unità, trainate dalle vendite in Italia (+29,2%) e Francia (+21,9%). Lo rende noto l’Acea, l’associazione dei costruttori europei. Da gennaio ad aprile, il mercato Ue è cresciuto del 17,8% a 3,5 milioni di auto immatricolate. Nonostante il miglioramento anno su anno, le vendite sono ancora in calo del 22,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Tra i quattro principali mercati, la Spagna (+33,7%) ha registrato la crescita maggiore, seguita da Italia (+26,9%), Francia (+16,7%) e Germania (+7,9%).

Quanto alle alimentazioni, ad aprile aumentano le vendite di auto elettriche del 51,9% a 94.561 unità, con quota di mercato che passa dal 9,1% di aprile 2022 all’11,8%. La maggior parte dei mercati ha registrato guadagni percentuali a due e tre cifre, compresi i due maggiori: Francia (+34,8%) e Germania (+34,1%). ). Nei primi 4 mesi la crescita è stata del 45,1%, a 415.579 unità.

Le vendite di auto ibride (HEV) sono aumentate del 22,7% a 199.407 unità pari a una quota di mercato del 24,8%. In calo invece al 7,3% la quota di mercato delle ibride plug-in, nonostante un aumento delle vendite del 4,3%. A pesare il calo significativo della Germania (-45,7%).

In crescita le auto a benzina +17,3% a 306.757 unità pari a una quota di mercato del 38,2%, trainate soprattutto da Italia (+39,3%) e Francia (+31,3%). Dall’inizio dell’anno, le vendite di auto a benzina nell’Ue hanno raggiunto quasi 1,3 milioni di unità, in aumento del 18,3% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Stabile il mercato delle auto diesel, nonostante la performance positiva in due dei maggiori mercati: Italia (+21,5%) e Germania (+2,4%). Le auto diesel rappresentano il 14,7% del mercato, in calo rispetto al 17,2% di aprile 2022.

Fra i gruppi auto, ad aprile Volkswagen registra un aumento delle vendite del 31,2% a 220.459 unità con una quota di mercato in crescita al 27,4%. Stellantis registra un +8,7% a 149.786 unità, con una quota di mercato in calo al 18,6%. Fra i brand Stellantis in evidenza Alfa Romeo (+125,4%) a 4.291 unità, Lancia +34,7% a 3.723 unità, Peugeot +16,2% a 46.149 unità, Opel +21,8% a 29.177. In calo Fiat -5,4% a 28.467 unità e Citroen -7,2% a 25.230. In terza posizione il gruppo Renault +41% a 91.413 unità e una quota di mercato in aumento all’11,4%.

