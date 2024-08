auto:-calano-vendite-bev-cinesi-in-ue-in-scia-a-mercato-e-dazi

A luglio -9,7% su anno, -39% rispetto a giugno

Milano, 30 ago. (askanews) – I costruttori cinesi registrano un calo delle vendite di auto elettriche a luglio in Europa per effetto del calo del mercato e dei dazi Ue. Lo scorso mese le vendite di bev cinesi sono diminuite del 39% rispetto a giugno e del 9,7% anno su anno mentre la quota di mercato è calata dal 10,2% al 9,9%, secondo quanto riporta Bloomberg citando dati Dataforce e Jato Dynamics.

I dazi applicati in base alla grado di collaborazione nell’indagine avviata dall’Ue sugli aiuti di stato variano dal 17,4% di Byd al 37,6% di Saic a cui bisogna aggiungere il 10% già in vigore in precedenza. I dazi diventeranno definitivi a novembre al termine della fase di confronto fra la Commissione Ue.

Saic che controlla il brand MG è fra le più colpite con un calo delle vendite del 38% rispetto a luglio 2023 e del 60% rispetto allo scorso giugno (da 13mila a 5.330 unità), prima che entrassero in vigore le tariffe. Anche Byd che a luglio ha raddoppiato le vendite rispetto allo scorso anno a 3.740 unità, ha registrato un calo rispetto a giugno del 5,5%.

In generale la domanda per auto elettriche cresce dove sono ancora in vigore gli incentivi come Belgio e Danimarca e crolla dove sono terminati, come in Germania (-36,8% nei primi 7 mesi). Numeri in crescita anche nel Regno Unito (+18,8%) che sta valutando se applicare a sua volta dei dazi.