Auto contro camion nel barese, 4 vittime di unica famiglia

Appartenevano tutte allo stesso nucleo familiare le quattro persone decedute intorno alle 13, in seguito a un incidente stradale che si e’ verificato sulla strada provinciale che collega Ruvo ad Altamura, in provincia di Bari. Le vittime avevano 81, 51, 40 e 38 anni (gli ultimi due conviventi) e si trovavano a bordo di una Peugeot che viaggiava verso Altamura. Stando alla prima ricostruzione, l’auto avrebbe perso il controllo e invaso la corsia opposta, sulla quale viaggiava un camion, che non e’ riuscito a evitarla.

Avrebbe perso il controllo dell’auto a causa della pioggia Lorenzo Fraccalvieri, l’84enne alla guida della Peugeot che,

