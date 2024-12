Auto contro la folla al mercato di Natale in Germania, vittime

E’ successo a Magdeburgo. Arrestato il conducente 50enne. Meloni “scioccata”

Roma, 20 dic. (askanews) – Un’auto è piombata sulla folla di un mercatino di Natale a Magdeburgo, in Germania, facendo morti e feriti (il bilancio ufficiale ancora non c’è. Da fonti della polizia locale si conta almeno un morto. Mentre ci sono almeno 60 feriti, riporta il quotidiano tedesco Bild, citando fonti dei servizi di soccorso). La polizia ha arrestato il 50enne alla guida della vettura, secondo le prime informazioni sarebbe un 50enne saudita che l’ha presa a noleggio. “Le immagini sembrano quelle di un attentato”, “al momento non risultano italiani” coinvolti, “continuiamo comunque a monitorare con l’ambasciata”. L’ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, interpellato dai giornalisti in Transatlantico, a Montecitorio, su quanto accaduto.

“Sono profondamente scioccata dal brutale attacco che ha colpito la folla inerme al mercatino di Natale a Magdeburgo. Sono vicina, con tutto il governo, alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutto il popolo tedesco. La violenza non deve avere spazio nelle nostre democrazie”. Lo ha dichiarato in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.