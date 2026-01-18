domenica, 18 Gennaio , 26

Leao segna in contropiede, l’arbitro annulla: cos’è successo in Milan-Lecce

(Adnkronos) - Episodio arbitrale in Milan-Lecce. Nella sfida...

Fognini, l’incontro con Pellegrini e la battuta sulla gravidanza: “Ehi cicciona…”

(Adnkronos) - Selfie tra campioni a Milano. Federica...

Serie A, oggi Milan-Lecce – Diretta

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo in...

Torino-Roma 0-2, Malen e Dybala fanno volare Gasperini al quarto posto

(Adnkronos) - Vince la Roma. Oggi, domenica 18...
auto-contro-un-muretto-nel-barese,-morti-fratello-e-sorella
Auto contro un muretto nel Barese, morti fratello e sorella

Auto contro un muretto nel Barese, morti fratello e sorella

DALL'ITALIA E DAL MONDOAuto contro un muretto nel Barese, morti fratello e sorella
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Due giovani di Altamura, Antonio Bigi di 21 anni e la sorella Cecilia, di 24 anni, sono morti nell’incidente stradale di questa mattina sulla strada provinciale 41 Altamura-Laterza, al km 7, in territorio di Altamura. Erano a bordo di un Suv, guidato da un loro amico, che nel perdere il controllo è finito fuori strada dove ha impattato contro un muretto. Il ragazzo è morto sul colpo, vani i soccorsi del 118. La ragazza non ce l’ha fatta, è deceduta nella rianimazione del Policlinico di Bari nel pomeriggio.  

A bordo dell’auto c’erano cinque ragazzi, tutti di Altamura. Gli altri tre ragazzi sono in prognosi riservata nel Policlinico di Bari, nel Miulli di Acquaviva delle Fonti e nell’ospedale della Murgia di Altamura. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.