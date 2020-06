Auto di lusso rubate in Canada venivano rivendute in Turchia e Libia, passando per Gioia Tauro

Sventato un traffico internazionale nel porto di Gioia Tauro di auto costose o di lusso rubate in Canada. Le indagini, partite dalla Polizia di Stato dello scalo aeroportuale di Fiumicino, e condotte dalla Polizia di Frontiera di Salerno e Gioia Tauro, in collaborazione con le autorità canadesi, hanno riguardato vetture di spicco come una Chevrolet “Camaro”, la Mercedes “GLC 4.3 AMG” e coupè, nonché Suv, Jeep Land Rover, Hyundai ed altro, il cui valore oscilla tra i 50 e gli oltre 100 mila euro.

Le auto, dopo essere state trasferite da Montreal in container via nave, in transito in Italia,

