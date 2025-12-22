Auto esplode a Mosca: è morto il generale dello Stato Maggiore. La Russia accusa l’Ucraina

ROMA – Un’automobile è esplosa questa mattina a Mosca, causando la morte del tenente generale Fanil Sarvarov, capo della Direzione di addestramento operativo dello Stato Maggiore russo. A riferirlo alla Tass è stata la portavoce del Comitato investigativo Svetlana Petrenko. All’agenzia, ha dichiarato che “un ordigno esplosivo piazzato sotto un’auto è stato attivato in via Yasenevaya a Mosca. Fanil Sarvarov, capo della Direzione di addestramento operativo dello Stato maggiore, è morto per le ferite riportate nell’esplosione”. Petrenko ha aggiunto che gli investigatori stanno valutando diverse teorie sull’omicidio: “Una di queste è che il crimine sia stato organizzato dalle agenzie di sicurezza ucraine”.

Fanil Sarvarov era nato l’11 marzo 1969 a Gremyachinsk, nella regione russa di Perm. Ha ricoperto tutti i principali incarichi di comando durante la sua carriera militare.

👀A Russian general was killed in a car bomb ‌in southeastern Moscow this morning, per Investigative Committee: Lt Gen Fanil Sarvarov, who heads the operational training directorate for the General Staff, died in the blast. https://t.co/qhc21OcGFU pic.twitter.com/masAVPmSpz — Mike Eckel (@Mike_Eckel) December 22, 2025

🚨 BREAKING 🚨 A car belonging to Major General was reportedly blown up in Moscow Fanil Sarvarov serves as head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces and took part in the war in Ukraine. A powerful explosion occurred in the courtyard of a… pic.twitter.com/LU97xADpxm — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

