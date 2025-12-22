lunedì, 22 Dicembre , 25
Auto esplode a Mosca: è morto il generale dello Stato Maggiore. La Russia accusa l'Ucraina

Auto esplode a Mosca: è morto il generale dello Stato Maggiore. La Russia accusa l’Ucraina

ROMA – Un’automobile è esplosa questa mattina a Mosca, causando la morte del tenente generale Fanil Sarvarov, capo della Direzione di addestramento operativo dello Stato Maggiore russo. A riferirlo alla Tass è stata la portavoce del Comitato investigativo Svetlana Petrenko. All’agenzia, ha dichiarato che “un ordigno esplosivo piazzato sotto un’auto è stato attivato in via Yasenevaya a Mosca. Fanil Sarvarov, capo della Direzione di addestramento operativo dello Stato maggiore, è morto per le ferite riportate nell’esplosione”. Petrenko ha aggiunto che gli investigatori stanno valutando diverse teorie sull’omicidio: “Una di queste è che il crimine sia stato organizzato dalle agenzie di sicurezza ucraine”.

Fanil Sarvarov era nato l’11 marzo 1969 a Gremyachinsk, nella regione russa di Perm. Ha ricoperto tutti i principali incarichi di comando durante la sua carriera militare.

