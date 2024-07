auto:-in-i-sem-mercato-usato-lombardia-+11%,-crescono-radiazioni

Prezzi stabili. Solo 1,2% richieste per bev. Osservatorio AutoScout24

Milano, 30 lug. (askanews) – Nel I semestre 2024 il mercato delle auto usate in Lombardia ha registrato una crescita del +10,8% dei passaggi di proprietà al netto delle minivolture (254.023) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente un dato superiore alla media nazionale (+8,9%). Emerge dall’Osservatorio AutoScout24 su dati Aci.

Sempre nei primi sei mesi dell’anno, nella regione crescono sensibilmente le radiazioni (136.570, +60,1%).

A livello nazionale, il budget di spesa per l’acquisto di un’auto di seconda mano è di circa 16mila euro, mentre i prezzi medi delle auto in vendita in Lombardia nel I semestre 2024 restano sostanzialmente stabili rispetto all’anno prima (22.850, +0,6%).

A livello di alimentazione, il 44,4% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel I semestre 2024 riguarda vetture benzina; seguono le auto diesel con il 43,4% e le ibride (8,3%), mentre la quota di auto elettriche rappresenta solo l’1,2% delle richieste totali. Fra i modelli nella regione vince in assoluto la Volkswagen Golf, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride la BMW X3 e tra le elettriche la Tesla Model 3.

A livello nazionale, secondo i dati emersi dalla survey sulle intenzioni di acquisto nel secondo semestre 2024, le berline sorpassano nelle preferenze suv e crossover: il 41% del campione ambisce a questa categoria, seguita dai suv, al 31% e dalle station wagon (19%). Le city car continuano a salire, conquistando il 16% delle preferenze.