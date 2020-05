(IMAGOECONOMICA) 6′ di lettura È vero che ora si deve portare la mascherina anche in auto, in moto o in bici? E che si può avere come passeggero solo un convivente? Monopattini e bici elettrici sono davvero il mezzo per superare tutte le difficoltà di mobil……

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Auto, moto, bici, monopattini: ecco le vere regole per gli spostamenti nella Fase 2 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento